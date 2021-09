Rekordteilnahme an Hauptversammlung des Westallgäuer Baumvereins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die imposante Anzahl von 109 Teilnehmern konnte bei der Jahreshauptversammlung des Westallgäuer Baumvereins im Weinstadl Rimmele in Hiltensweiler durch den ersten Vorsitzenden, Günther Holdenried, begrüßt werden. Der Vorsitzende erläuterte die einzelnen Punkte der Tagesordnung. Nach dem Bericht des Kassiers über einen ausgewogenen Kassenstand, erfolgte der Bericht des Kassenprüfers. Die Teilnehmer entlasteten den Kassier einstimmig und wählten anschließend den bisherigen Kassier, Klaus Rasthofer, für weitere drei Jahre. Die Schriftführerin, Conny Brüggemann, ließ die Veranstaltungen und Sitzungen des vergangenen Jahres 2020 Revue passieren und gab auch einen kurzen Überblick über die stattgefundenen Sitzungen in 2021. Da die diesjährige Hochwassersituation neue Baumpflanzungen erforderlich macht, entschieden die Teilnehmer eine diesbezügliche Spende im nächsten Jahr zu genehmigen. Die weiteren zwei Programmpunkte, die Ankündigung des eintägigen Ausflugs im Oktober diesen Jahres sowie die geplante Weihnachtsfeier am 10. Dezember 2021 in der Mehrzweckhalle in Gestratz rundeten das Programm ab. Der gelungene Abend klang bei guter Stimmung aus.