Reitertag für Reiter mit körperlichem Handicap

Die 17-jährige Catrina Gässler vom Reit- und Fahrverein (RFV) Krumbach nahm am integrativen Reitertag auf dem Ugenhof in Herbrechtingen-Bolheim teil. Nach 2 Jahren Corona-Pause fand das Turnier endlich wieder statt. Die ganze Familie und Ihr Trainer Kal-Heinz Wiedemann waren als Begleitung auf dem Turnier dabei und fieberten mit. Seit 8 Jahren trainieren Catrina Gässler und Karl-Heinz Wiedemann inzwischen gemeinsam. Man merkte das Catrina und Ihre Freiberger Stute Esmeralda ein eingespieltes Team sind. Wenn Catrina auf dem Pferd sitzt, merkt man nicht viel davon, dass sie sonst teilweise auf einen Rollstuhl angewiesen ist, da sie mit einem „offenen Rücken“ geboren wurde. Catrina kann Esmeralda lediglich mit Stimme und Gerte reiten. Bei der Prüfung in Dressur Level A, mussten sie Lektionen im Schritt, Trab und Galopp zeigen. Die beiden belegten den zweiten Platz und Catrina wurde somit Vize-Landeschampionesse von Baden-Württemberg bei den Reitern mit körperlichem Handicap im Level A. Zudem nahm Sie gemeinsam mit Ihrer Freundin Emilia Gebhard, die Viento ritt, am Unified-Wettbewerb teil. In dieser Prüfung starten jeweils ein Reiter mit und ohne körperlichem Handicap gemeinsam und reiten in einer Abteilung. Hier wurden Lektionen im Schritt und Trab verlangt. Vorne reitet der Reiter ohne körperliches Handicap und der Reiter mit Handicap folgt. Mit in die Beurteilung der Prüfung fließt unter anderem ein, wie der vordere Reiter auf den hinteren achtet. Auf Grund eines starken Gewitters war abreiten fast nur im Schritt möglich. Nach den schlechten Aufwärmbedingungen, lief die Prüfung überraschend gut. Hier konnten Catrina und Emilia ebenfalls den zweiten Platz belegen.

Am 17. und 18. September veranstaltet der RFV Krumbach sein jährliches Springturnier auf der Vereinsanlage. Am Samstag finden ab 11.00 Uhr fünf Springprüfungen vom Springreiterwettbewerb bis zur Springprüfung Klasse A** statt. Am Sonntag geht es bereits um 9.00 Uhr los. Hier finden sechs Springprüfungen von der Klasse E bis zur Stilspringprüfung Klasse L statt. Für das leibliche Wohl wird im Außenbereich eine Bewirtung unter Corona-Hygienemaßnahmen angeboten. Der RFV freut sich auf zahlreiche Besucher.