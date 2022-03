Reiternachwuchs geht auf Titeljagd

Der Reit- und Fahrverein Krumbach veranstaltet am 26. und 27. März sein jährliches Jugendturnier ganztätig auf der Vereinsanlage. Laut Vereinsmitteilung finden am Samstag sechs Dressurprüfungen vom Führzügelwettbewerb bis zur Dressurprüfung Klasse L statt. Los geht das Turnierwochenende am Samstag um 8 Uhr mit einer Dressurreiterprüfung der Klasse A. Anschließend folgen eine Dressurprüfung Klasse A und Klasse L. Nach der Mittagspause werden drei Prüfungen für die noch nicht so erfahrenen jungen Reiter:innen angeboten. Um 13.15 Uhr steht ein Führzügelwettbewerb auf dem Programmplan. Anschließend folgen ein Dressur-Wettbewerb und ein Reiter-Wettbewerb.

Am Sonntag finden sechs Springprüfungen vom Stilspringwettbewerb bis zur Stilspringprüfung Klasse L statt. Los geht es am Sonntag gegen 9 Uhr mit einem Springreiterwettbewerb für die jüngsten Reiterinnen und Reiter. Anschließend folgen eine Stilspringprüfungen der Klasse E und A. In der Mittagspause wird der Parcours umgebaut und die Anforderungen für die Reiter:innen steigen deutlich. In der Springprüfung Klasse A** siegt nun nicht mehr die schönste Runde, sondern der schnellste fehlerfreie Ritt. Nach dem Mannschaftsspring-Wettbewerb folgt der sportliche Höhepunkt und Abschluss des Turnierwochenendes: Die Stilspringprüfung Klasse L mit Stechen.

Das Turnier findet unter den aktuellen Corona-Auflagen des Landes Baden-Württemberg statt. Entsprechende Nachweise sind mitzuführen, schreibt der RFV.