Reinhold Baumanns erhält Preis für seinen Aromahopfen

Beim Wettbewerb „Deutscher Hopfen-Champion 2021“ sind die besten Hopfen der Kategorien Aromahopfen, Spezial Aromahopfen und Bitterhopfen der Anbaugebiete Hallertau, Tettnang, Elbe-Saale und Spalt ausgezeichnet worden. Dabei errang Reinhold Baumann aus Tettnang mit der Sorte Spalter Select den Bundesehrenpreis Gold bei den Aromahopfen.

Die Sieger erhielten ihre Bundesehrenpreise aus der Hand von Maike Dunkelberg und Werner Albrecht als Vertreter des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

Bei der Begrüßung der Gewinner und Ehrengäste im Hotel Alea Eco in Pfaffenhofen betonte Adi Schapfl, Präsident des Verbandes Deutscher Hopfenpflanzer, die Bedeutung dieser Auszeichnung sowohl als Motivation für die Pflanzer, als auch zur Darstellung der weltweiten Spitzenqualität des deutschen Hopfens nach außen hin, schreibt der Verband in einem Pressebericht.

Zum Thema Qualität und Bonitierung referierte Anton Lutz als Fachmann für Hopfenzüchtung der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Hüll. Die Bonitierung der Hopfenmuster für die 45. Deutsche Hopfenausstellung erfolgte bereits im Oktober 2021 am Hopfenforschungszentrum Hüll. Repräsentative Muster aller wichtigen Sorten aus den Anbaugebieten Hallertau, Tettnang, Elbe-Saale und Spalt wurden hier streng geprüft. Wegen der letztjährigen Flutkatastrophe fehlte leider Hopfen aus Bitburg.

Die Bonitierungskommission besteht aus Vertretern der gesamten Hopfen- und Brauwirtschaft. Der Fokus der Bewertung liegt auf den Inhaltsstoffen und der Aromaausprägung. Die Muster zeichneten sich wie in den beiden Vorjahren durch eine hervorragende äußere Qualität aus. Die Alphasäurengehalte lagen bei allen im Wettbewerb befindlichen Sorten weit über den langjährigen Durchschnittswerten und erreichten bei den Hochalphasorten Hallertauer Magnum, Herkules und Polaris historische Höchstwerte. Das Hopfenaroma war wie im Vorjahr bei allen Sorten intensiv sortentypisch und sehr homogen ausgeprägt. Daher erreichten viele Hopfenmuster eine hohe Aromapunktzahl.

Bei den Gesamtsiegern, die mit Bundesehrenpreisen als „Hopfen-Champions 2021“ geehrt wurden, entschieden in allen drei Kategorien nur kleine Unterschiede über die Platzierung.

Die Bundesehrenpreise bei den Aromahopfen gingen an Hopfenpflanzer aus allen drei Anbaugebieten. Gold errang Reinhold Baumann aus Tettnang mit der Sorte Spalter Select. Silber ging an Erwin Karrer aus Niederumelsdorf/Hallertau mit der Sorte Perle und Bronze an Stefan Scheuerlein aus Spalt mit der Sorte Spalter Select.

Bei den Spezial Aromahopfen sah es so aus: Den Bundesehrenpreis in Gold errang Georg Kraus aus Pörnbach/Hallertau mit der Sorte Hallertau Blanc. Silber ging an Stefan Wöhrmann aus Mühlhausen/Hallertau mit der Sorte Mandarina Bavaria und Bronze an die Ruther GbR aus Tettnang mit der Sorte Huell Melon.

Bei den Bitterhopfen kamen alle drei Sortensieger aus der Hallertau. Gold bei den Bundesehrenpreisen erlangte Joseph Schuster aus Preinerszell/Hallertau mit der Sorte Herkules. Silber ging an Helmut Deinhofer aus Mainburg/Hallertau mit der Sorte Polaris und Bronze an Susanne Sixt aus Nandlstadt/ Hallertau mit der Sorte Herkules.