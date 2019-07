Regionalwerk ist zufrieden mit Bilanz 2018: Die Gewinne steigen

Von Schwäbische Zeitung

Die Einführung einer neuen Unternehmenssoftware im Januar entwickelt sich für Liqui Moly zur Dauerbaustelle. Was beim Öl- und Additivspezialisten mit Sitz in Ulm die Abläufe vereinfachen und Kosten senken sollte, sorgt für das genaue Gegenteil und vermiest die Halbjahresbilanz. „Wären wir börsennotiert, müsste ich eine Gewinnminderungswarnung herausgeben“, wird Geschäftsführer Ernst Prost in einer Pressemitteilung zitiert.

Mit der Unternehmenssoftware würden unter anderem der Einkauf gemanagt, die Produktion gesteuert, der Versand ...