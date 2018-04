Regionalwerk gibt 21 000 Euro an Vereine

Das Regionalwerk Bodensee aus Tettnang hat mit dem Abschluss der Aktion „Vereinsprämie“ nach eigenen Angaben 21 000 Euro an 95 Institutionen in der Region ausgezahlt. Hintergrund der Aktion war es, dass Neukunden des Energieversorgers eine Prämie über 100 Euro an einen Verein ihrer Wahl spenden konnten.

Spitzenreiter mit 18 Neukunden war der TSV 1848 Tettnang. Er erhielt dieser Tage 1800 Euro auf sein Vereinskonto. Der SV Oberteuringen erhielt 1200 Euro, der TSV Meckenbeuren 900 Euro und der Tierschutzverein Tettnang 700 Euro. „Wir haben schon gedacht, dass die Aktion erfolgreich ist, aber das ist ein sehr gutes Ergebnis“, sagt Regionalwerk-Geschäftsführer Michael Hofmann und ergänzt: „Es zeigt, dass der Bedarf für Unterstützung da ist.“

Für Hofmann hat ehrenamtliches Engagement und vor allem die Unterstützung von Jugendarbeit in Vereinen einen hohen Stellenwert. Er war früher selbst in einer DLRG-Gruppe und einem Musikverein aktiv. „Das Ehrenamt trägt die Gesellschaft“, sagt er. Und nebenbei werde durch die Neukundenbindung auch die Position des Regionalwerks als Energielieferant gestärkt. Auch Vertriebsleiter Winfried Bremer hat eine enge Bindung zu Vereinen. „Mein Vater war Profifußballer. Ich stand mit vier Jahren bereits auf dem Fußballplatz“, sagt er. Die 95 Vereine hätten während der Aktion viel Werbung gemacht und nun alle in den vergangenen Tagen das Geld überwiesen bekommen. Teilweise seien die Vereinsvertreter sehr überrascht über die hohen Spendensummen gewesen. Die Liste der Vereine und ihrer Herkunftsgemeinden ist lang und erstreckt sich über das Versorgungsgebiet des Regionalwerks. „Da war alles dabei, was gemeinnützig ist“, sagt Geschäftsführer Hofmann. Von Fußball- und Sportvereinen über Tafelläden bis hin zu Pferdesportgruppen. Eine Wiederholung der Aktion sei in Zukunft durchaus denkbar, sagt Hofmann.