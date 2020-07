Regionalwerk erhält Auszeichnung „Sozial Engagiert 2020“

Das Regionalwerk Bodensee hat vom Land Baden-Württemberg, der Caritas und der Diakonie eine Urkunde und Auszeichnung für sein soziales gesellschaftliches Engagement erhalten. Wie der Regionalversorger schreibt, wurde die Urkunde „Sozial Engagiert 2020“ im Rahmen des Mittelstandspreises für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg verliehen. Im Begleitschreiben der Urkunde heißt es unter anderem: „Sie zeigen, dass Solidarität und verantwortliches Unternehmertum auch in schwierigen Zeiten möglich ist. Mit Ihrem Engagement gestalten Sie in einer Zeit, in der dies besonders wichtig ist, die Gesellschaft positiv mit.“

Jedes Jahr rufen die Organisatoren mittelständische Unternehmen im Land zur Teilnahme an diesem in seiner Art einzigartigen Wettbewerb im Lande auf. Das Regionalwerk hatte sich bei der diesjährigen Ausschreibung im März neben anderen sozialen Aktivitäten mit dem Hauptthema „Schulprojekt Energiewende für Grundschulen“ beworben. Das Regionalwerk finanziert an insgesamt acht Grundschulen in seiner Heimatregion einen spielerischen Unterricht zur Energiewende, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Kinder lernen und erleben den Unterschied fossiler und regenerativer Energieerzeugung anhand praktischer Exponate. Als qualifizierten Kooperationspartner hat das Regionalwerk die Deutsche Umwelt-Aktion mit den Unterrichten beauftragt.

Michael Hofmann, Geschäftsführer des Regionalwerks, sagte anlässlich der Auszeichnung: „Wir freuen uns wirklich sehr über die Urkunde und die damit verbundene Anerkennung. Als regionales Unternehmen im kommunalen Eigentum ist es uns wichtig, unser gesellschaftliches Engagement für die Menschen direkt vor Ort in unserer Heimatregion zu leisten.“