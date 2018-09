Regionalwerk dankt Kunden mit Geburtstagsfeier

Mit der Einladung zum zehnjährigen Bestehen hat sich das Regionalwerk Bodensee am Samstag bei seinen Kunden und Geschäftspartnern mit einer großen Geburtstagsfeier bedankt. Das Schäferhofgebiet war zur Festmeile geworden, die Nachbarunternehmen hatten freundlicherweise ihre Flächen zum Parken und Feiern zur Verfügung gestellt.

Schon zu Beginn waren trotz recht kühler Temperaturen viele Gäste unterwegs und nutzten die Gelegenheit, sich mit den Mitarbeitern des Regionalwerks an Info-Ständen auszutauschen. Die erste Runde der kulinarischen Angebote aller Art ging aufs Haus, jeder Besucher hatte drei Gratis-Verzehrmarken bekommen. Besonders der Bio-Ochs am Spieß fand großen Zuspruch und in kurzer Zeit gab es lange Warteschlangen. Vom Regionalwerk gesponserte Vereine hatten größtenteils die Bewirtung sowie die reichlichen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche zur Unterhaltung übernommen. Die Regionalwerk Eagles aus Eriskirch boten Basketball an, ein Torwandschießen gab es vom TSV Meckenbeuren, Segways für die Älteren sowie Hüpfburg, Kinderschminken, Glücksrad und Bullriding. Ein besonderes „Schmankerl“ war das Jubiläums-Gewinnspiel mit zehn Fragen und dem Hauptgewinn von 3000 Kilowattstunden Strom. Im Festzelt sorgten ein DJ, die Musikschule Tettnang, die Musikwerkstatt, die Frauenbande Meckenbeuren und die Volkstanzgruppe Ravensburg, für musikalische Abwechslung.

Das Regionalwerk Bodensee wurde vor zehn Jahren von den Gemeinden Eriskirch, Kressbronn, Langenargen, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen und Tettnang gegründet. Mit mittlerweile 50 Mitarbeitern ist es ein unabhängiger, regionaler Energieversorger. Für Privat- und Geschäftskunden werden Produkte und Leistungen in den Bereichen Strom, Erdgas, Netzbetrieb und Service bereitgestellt. „Wir sind hier vor Ort verwurzelt. Was hier verdient wird, wird auch hier investiert und eingekauft wird in der Region“, so Geschäftsführer Michael Hofmann.

Zur Begrüßung im Festzelt waren die Bürgermeister und Aufsichtsräte der beteiligten Gemeinden, Arman Aigner, Daniel Enzensberger, Achim Krafft, Elisabeth Kugel, Reinhold Schnell, Ralf Meßmer und Aufsichtsratsvorsitzender Bruno Walter, zusammengekommen. Auch die Bürgermeister a. D., Roland Karl Weiß aus Meckenbeuren und Karl-Heinz Beck aus Oberteuringen, waren unter den Gästen. „Dass Sie alle da sind, ist eine große Wertschätzung für unser Unternehmen“, so Michael Hofmann. Er dankte allen, die daran beteiligt waren, in den vergangenen zehn Jahren das Projekt Regionalwerk Bodensee zu unterstützen. „Ich bin damals erst dazu gekommen, als alles schon am Laufen war“, so Bruno Walter in seiner Rede. Er dankte den Kommunalpolitikern, dass sie den Mut hatten, das Experiment zu wagen. Die Kommunen seien dadurch näher zusammengerückt und das Regionalwerk Bodensee sei zum zuverlässigen, erfolgreichen Partner geworden.