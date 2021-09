Regionalwerk Bodensee erneut Grundversorger

Das Regionalwerk Bodensee steht als sogenannter Grundversorger in der Region fest. Das bedeute laut Pressemitteilung des Unternehmens, dass es die meisten Strom- und Gaskunden in seinem Netzgebiet habe. Alle drei Jahre werde gezählt welcher Stromversorger die meisten Kunden beliefere. Regionalwerk Bodensee-Geschäftsführer Michael Hofmann sagte anlässlich der offiziellen Mitteilung: „Es freut mich sehr, dass wir unseren Status als Grundversorger nicht nur halten sondern den Marktanteil an Kunden in unserem Netzgebiet sogar noch ausbauen konnten. Immer mehr Menschen erkennen, wie wichtig regionale Wertschöpfung ist. Sie möchten dazu auch als Kunden beitragen.“