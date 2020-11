Regionales Lebensmittelhandwerk grenzt sich ab

Die Handwerkskammer Ulm geht auf Distanz zur Fleischindustrie. „Das Handwerk verfolgt die aktuellen Geschehnisse in der industriellen Fleischindustrie und grenzt sich ab“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Jüngstes Beispiel für branchentypische Verfehlungen sei der Ulmer Schlachthof, der mit zahlreichen corona-infizierten Beschäftigten als Hotspot gelte. In den regionalen, handwerklich geführten Metzgereien werde anders gearbeitet, heißt es in der Mitteilung. Und: „Es herrschen grundsätzlich andere Arbeitsbedingungen als in vielen Industriebetrieben. Die Angestellten sind überwiegend ausgebildete Fachkräfte mit entsprechendem Fachwissen in Hygiene- und Qualitätsstandards.“

Die Metzgereien in der Region seien größtenteils kleinere Betriebe mit bis zu 25 Mitarbeitern. Die Beschäftigten seien dual ausgebildete Fachkräfte und arbeiteten in festen, oft langjährigen Anstellungsverhältnissen – ohne Werkverträge und Leiharbeiter, schreibt die Handwerkskammer weiter. „Ohne Meisterbrief und den Nachweis der Befähigung, mit Tieren umzugehen, lassen wir keinen Betrieb arbeiten“, so Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. „Gegebenenfalls untersagen wir den Betrieb und lassen ihn sperren.“

Weiter heißtes in er Mitteilung: „Handwerksbetriebe kaufen und verkaufen vor Ort. Sie arbeiten mit kurzen Wegen: Tier, Futter, Schlachtung, Verarbeitung, Verkauf und Konsum sind regional. Die meisten Betriebe in der Region erbringen ihre Leistungen in einem Umkreis von 20 bis maximal 30 Kilometern zu ihrem Betriebsort.“ All das zeige laut Mehlich: „Handwerk ist anders als die Fleischindustrie. Damit wollen wir nicht verglichen werden.“

Dieses regional verankerte Fleischerhandwerk leide hingegen stark unter den Vorschriften und Dokumentationspflichten. Die Politik versuche, darüber die Fleischindustrie zu regulieren. Es gebe aber keine oder zu wenige Ausnahmen für kleinere Fleischerbetriebe. „So bringen etwa die Hygienestandards, die für die ungelernte Großindustrie mit ihren Helferstrukturen sinnvoll sein mögen, kleinere Betriebe unter hohen Investitionsdruck. Relativ gesehen bezahlen die kleineren Handwerksbetriebe mehr Gebühren und Abgaben als große Schlachtereien“, schreibt die Handwerkskammer.

Dies sei Wettbewerbsverzerrung zum Nachteil der regionalen Metzgereien. Wer jetzt Tierschutz, Hygiene und gute Fleischqualität wolle, dürfe die kleinen Metzgereien nicht gleichzeitig durch höhere Gebühren benachteiligen. Hier könnten auch unsere Landratsämter vor Ort ihren Beitrag leisten.

Gebraucht würden Anreize und Vorteile für kleine Strukturen, nicht deren strukturierte Benachteiligung, sagte Mehlich.