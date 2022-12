Regine Rist will Tettnangs Bürgermeisterin werden

Dass sie das Rüstzeug für die Stelle der Bürgermeisterin in Tettnang mitbringt, davon ist Regine Rist überzeugt. Die aktuelle hauptamtliche Ortsvorsteherin der Ravensburger Ortschaft Taldorf wirft als Kandidatin unter anderem ihre 28-jährige Berufserfahrung in der kommunalen Verwaltung und Politik in den Ring. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ schildert sie, dass sie in den nächsten Wochen bis zur Wahl mit Menschen, Vereinen und Organisationen in Tettnang in den Dialog kommen möchte.

„Natürlich gibt es aktuelle Themen, die für alle zwingend sind“, sagt Rist; womit sie sich auf Pflichtaufgaben wie die Betreuung von Kindern, Schulthemen oder die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum bezieht. Doch es gebe eben auch viele andere Themen, wo ihr ebenfalls wichtig sei, die Wünsche der Menschen aus Tettnang selbst kennenzulernen – um auf dieser Basis dann Lösungsansätze zu entwickeln und dann in die Umsetzung zu kommen.

Auf welche Erfahrungsbasis Regine Rist setzt

Das perspektivische Denken in größeren Zusammenhängen kenne sie gut – das beschreibt sie auch am Beispiel Bad Waldsee. Dort sei sie lange als Stabsstelle im Rathaus für die Umsetzung von Projekten verantwortlich gewesen, die der Gemeinderat beauftragt hatte. Etwa bei der Gründung der Stadtwerke (wo sie auch Geschäftsführerin war) oder bei Themen wie Nahwärmeentwicklung oder Fair-Trade-Stadt. Außerdem habe sie sich um Wirtschaftsförderung und Organisationsentwicklung gekümmert.

Tettnang hat die gebürtige Aalenerin in der Vergangenheit immer wieder besucht. Zum einen durch Kontakte zu Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen, die auf die eine oder andere Weise mit Tettnang verbunden sind, zum anderen auch durch Radtouren mit der Familie. Rist sagt: „Meine Bewerbung bedeutet nicht, dass ich Taldorf um jeden Preis verlassen muss oder will.“

Weshalb die Kandidatin in Tettnang antreten will

Tettnang sei „einfach wunderschön“. Und das Bürgermeisterinnenamt biete zusammen mit dem Gemeinderat natürlich noch einmal mehr inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten. Das reize sie sehr, sagt die parteilose Kandidatin. Auch privat würde der Schritt zeitlich passen, äußert die 52-Jährige: Ihr Mann Joachim unterstütze sie sehr. Und ihre beiden Kinder seien mit 13 und 16 Jahren auf weiterführenden Schulen.

Tettnang habe viel zu bieten, schildert sie in der Mitteilung, in der sie ihre Kandidatur verkündet. Sie nennt das Vereinsleben, die Kultur, das innovative Gewerbe, den Handel; aber auch Tettnang als Stadt „mit ländlich geprägtem Raum, mit Ortschaften und deren ganz eigenem Charme und eigenen Bedürfnissen“. Unter anderem nennt Rist die Stärkung des Wirtschaftsstandorts und des Handels als zentrales Thema. Sie kenne aus ihren Tätigkeiten heraus diese verschiedenen Perspektiven.

Was sie als „Salz in der Suppe sieht“

Auch vor kontroversen Themen habe sie keine Angst. Diese seien das „Salz in der Suppe“ guter Kommunalpolitik. Sie sagt selbst, dass es ihr in Bad Waldsee und Ravensburg gelungen sei, kontrovers diskutierte Themen zu versachlichen und gute Lösungen nicht nur zu entwickeln, sondern auch umzusetzen. Bezüglich der Entwicklung von Tettnang sagt die Kandidatin, dass diese für die Stadt passen müsse: auf der einen Seite im Kontext eines stabilen Haushaltes, auf der anderen Seite entsprechend der Bedürfnisse der Bevölkerung und Akteure vor Ort.

Auf die Frage, ob sie es als Stärke oder Schwäche sehe, dass sie aus dem Verwaltungsbereich komme, äußert die Diplom-Verwaltungswirtin: „Ich finde, das ist eine Stärke.“ Durch ihre Laufbahn kenne sie politischen Prozesse, die Abläufe in Verwaltungen, die rechtlichen Grundlagen. Als ihre Stärke beschreibt Rist aus der Projektarbeit heraus, dass sie Perspektiven erkennen und daraus etwas entwickeln könne.

Wie Regine Rist den Wahlkampf gestalten will

Im Wahlkampf will Regine Rist zum einen selbst nach Tettnang kommen: auf den Markt natürlich, aber auch Bürgergespräche mochte sie anbieten. Oder auch Quartiersspaziergänge. Bürgernähe ist ein Stichwort, das sie immer wieder erwähnt. Auch digital soll noch etwas geschehen. Derzeit ist sie im Internet nur über die E-Mail-Adresse tettnang@reginerist.de erreichbar, die noch leere Seite soll aber zeitnah auch mit Inhalten befüllt sein.