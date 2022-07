Reggae erklingt im Flieger

Die Musikbühne Flieger in Tettnang veranstaltet am Samstag, 30. Juli, ab 20.30 Uhr ein besonderes Konzert. Dann ist nämlich Reggae ist angesagt – mit Aza Lineage und der High Tide Band, kündigen die Veranstalter in einem Schreiben an.

Die High Tide Band hat sich im Oktober 2016 aus erfahrenen Musikern der süddeutschen und schweizer Reggae-Szene in Zürich formiert. Zusammen begleiten Sie als Backing Band internationale Artists auf ihren Tourneen durch Europa. High Tide überzeugt auf der Bühne voller positiver Energie und ihre zum Ausdruck gebrachte Leidenschaft an der Musik springt sofort auf jedes Publikum über, heißt es in der Vorschau weiter.

Im Sommer 2019 hat die Band die jamaikanische Sängerin Aza Lineage aus Kingston auf ihrer ersten Europa Tour begleitet. Aza Lineage hat neben ihren eigenen Produktionen, bereits Hits in Zusammenarbeit mit Größen wie King Jammys und dem Tuff Gong Label veröffentlicht. Mit der High Tide Band hatte Sie die Möglichkeit verschiedene Club- und Festivalbühnen zu rocken und ihre musikalische Botschaft weiterzugeben.