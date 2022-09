Recycling und alternative Antriebe: Schwere Maschinen treffen auf Nachhaltigkeit

Im Rahmen der drei Festtage feierte das Tettnanger Unternehmen Zwisler das 100jährige Firmenjubiläum nach. Dabei ehrte es mit Ekkehard Wanner (30 Jahre), Siegfried Ibele (35 Jahre), Manfred König (35 Jahre) gleich auch noch drei Mitarbeiter für zusammen 100 Jahre Firmenzugehörigkeit.

Und zwei Spenden gab es im Nachgang auch noch: Insgesamt tausend Euro gingen je zur Hälfte an den Hospizverein und die Tettnanger Tafel. Das Unternehmen hatte aufgestockt, was an den drei Tagen gesammelt worden war.