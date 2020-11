Realschule schnürt Weihnachtspakete für Kinder in Rumänien

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Eine Schlange hat am Freitagmorgen in einem Kindergarten in der Stauferstraße in Schwäbisch Hall für Aufregung gesorgt. Das etwa ein Meter lange Reptil befand sich im dortigen Außenbereich.

Die hinzugerufene Polizei konnte laut einer Pressemitteilung feststellen, dass es sich um eine ungefährliche und ungiftige Kornnatter handelte. Das Tier wurde durch die Beamten eingefangen und einem Sachkundigen zur weiteren Versorgung übergeben.