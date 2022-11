Realschüler/innen aus Tettnang verschenken Pakete

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr sammelte die Realschule Tettnang, unter der Leitung der Religions-Fachschaft, Pakete für die Aktion Weihnachtsfreude der Organisation Hoffnung, um armen Familien in Rumänien in der Vorweihnachtszeit eine Freude zu bereiten.

Es kamen viele Pakete zusammen, die von Herrn Rossa abgeholt wurden. Allein die Klasse 6c zeigte großen Einsatz und steuerte sieben Pakete bei. Neben haltbaren Lebensmitteln, Süßigkeiten und Hygieneartikeln befinden sich auch kleine Spielsachen, wie Malstifte oder Puppen darin.

Die Organisation sammelt die Pakete bei den Spendern ein, sortiert diese und bringt sie dann in großen LKWs nach Rumänien. Dort werden sie in Kindergärten und unter den armen Familien verteilt und zaubern den Menschen, in ihrem oft schwierigen Alltag, ein Lächeln ins Gesicht.