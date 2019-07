Realschüler laufen für Patenkinder in Ghana

243 Realschüler haben an einem Sponsorenlauf zugunsten ihrer Patenkinder in Ghana teilgenommen. Organisiert wurde der Spendenlauf von derZehntklässlerin Amelie Nell mit Unterstützung durch die SMV-Lehrer Mareike Sill und Marco Reichart. Die Schüler rannten in 25 Minuten zwischen sechs und 21 Runden. Zusätzlich haben die Firma ifm und die Gaststätte Torstuben die Aktion großzügig unterstützt. Das Eiscafé Dolomiti, Intersport und Sport Mohn haben den Sponsorenlauf mit Sachpreisen unterstützt. Insgesamt kamen so mehr als 6000 Euro zusammen.