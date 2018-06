Raum zur Entfaltung der individuellen Fähigkeiten

Knapp ein Jahr nach Beginn der Bauarbeiten hat die Diakonie Pfingstweid im Juni den neuen, direkt an die Werkstatt angrenzenden Förder- und Betreuungsbereich in Betrieb genommen. Für 1,8 Millionen Euro hat die Diakonie dafür einen Teilbereich des früher komplett als Werkstatt genutzten Gebäudes umbauen lassen. Die offizielle Einweihung wird am Freitag, 29. Juli, Sozialminister Manne Lucha übernehmen, der Anfang des Jahres, damals noch als „normaler“ Landtagsabgeordneter, bereits den Rohbau besichtigt hatte.

Der Umgang mit und die Hilfen für Menschen mit Behinderung haben sich in den vergangenen Jahrzehnten radikal verändert – weg von der reinen Unterbringung und Versorgung in abgeschotteten Heimen, hin zu einer immer individuelleren Förderung, zu der auch der Aufbau einer festen, sinnstiftenden Tagesstruktur gehört. Ein wesentlicher Bestandteil einer solchen Tagesstruktur kann zum Beispiel die Arbeit in einer Werkstatt für behinderte Menschen sein. Wozu allerdings längst nicht alle Klienten in der Lage sind. Und genau deshalb gibt es, quasi als Stufe davor, den sogenannten Förder- und Betreuungsbereich (FUB) – für „Menschen im beschäftigungsfähigen Alter, die wegen ihrer Einschränkungen nicht in der Werkstatt arbeiten können“, wie es Lars Kehling, Vorstand der Diakonie Pfingstweid, formuliert.

Seit dieser Bereich in Pfingstweid vor etwa 15 Jahren eingerichtet worden ist, war er in Containern untergebracht. Eine Übergangslösung, die zu keiner Dauerlösung werden sollte, weshalb die Diakonie vor etwa einem Jahr damit begonnen hat, den seit Inbetriebnahme der Außenwerkstatt im Max-Planck-Weg in Tettnang nur noch als Lager genutzten Teil des Werkstattgebäudes umzubauen. Entstanden ist auf rund 660 Quadratmetern ein neuer Förder- und Betreuungsbereich mit Gruppen-, Mehrzweck-, Ergotherapie-, Entspannungs-, Werk- und Büroräumen. Räume, in denen die Klienten sich zum Beispiel in Gruppen künstlerlisch betätigen können, Massagen oder ergotherapeutische Behandlungen erhalten. Oder auch kleinere Aufgaben aus der Werkstatt übernehmen. Denn ein Ziel kann – je nach individuellem Handicap – sein, Klienten behutsam an die Arbeitswelt in der Werkstatt heranzuführen beziehungsweise sie zur Teilnahme am Arbeitsmarkt zu befähigen. Die räumliche Nähe, die Durchlässigkeit zwischen beiden Bereichen soll dies fördern, eine Integrationsgruppe ist quasi die Schnittstelle.

Sich persönlich weiterentwickeln

Im Grunde genommen geht es im FUB aber vor allem darum, den Klienten die Möglichkeit zu geben, sich gemäß ihrer eigenen Fähigkeiten persönlich weiterzuentwickeln. Ob sie dadurch tatsächlich irgendwann fit für die Arbeitswelt werden, steht dabei nicht unbedingt im Vordergrund. Lars Kehling macht keinen Hehl daraus, dass es immer Klienten geben wird, deren Beeinträchtigungen dafür zu stark sind. Und genau deshalb sieht er in der Investition in den neuen FUB auch keinen Widerspruch zu den Dezentralisierungs- und Inklusionsbestrebungen in der Behindertenhilfe. In der Diskussion über Dezentralisierung und Inklusion würden oft jene Menschen vergessen, die aufgrund ihres komplexen Betreuungsbedarfs von einem Standort wie Pfingstweid profitieren und für die ein Leben in einer Wohngruppe in der Stadt ohne zentrale Versorgung und ohne immer greifbare fachliche Betreuung eben nicht unbedingt gewinnbringend sei, so Kehling.

Was nicht heißt, dass diese Menschen nicht an der Gesellschaft teilhaben sollen. Ganz im Gegenteil. So soll der Inklusionsgedanke auch in der Weiterentwicklung des Standorts Pfingstweid eine tragende Rolle spielen – zum Beispiel, indem dort Wohnraum geschaffen wird für Menschen mit und eben auch Menschen ohne Behinderung.