Rallyefahrer sammeln für die Tettnanger Tafel

14 Tage Abenteuer-Rallye quer über den Balkan und 2500 Euro Spenden für die Tettnanger Tafel: Klaus Nuber, Vorstand des Tettnanger Tafelvereins, freut sich über die großzügige Spende der vier Rallyefahrer, die sich selbst die „Bodensee-Balkan-Bande“ nennen.

„Ich interessiere mich für alte Autos und habe das mit der Balkan-Express-Adventure-Rallye gelesen“, erzählt der Kfz-Mechatroniker Claudius Häusler. Seine Freunde, der Kfz-Meister Daniel Schorer, der Mechatroniker Daniel Nuber und der Landschaftsarchitekt Gabriel Krekels waren gleich dabei.

Nur alte Autos dürfen starten

Starten dürfen die Teams bei der Rallye nur mit Autos, die mindestens 20 Jahre alt sind. Die vier fanden einen alten Mercedesbus, Baujahr 1997, mit dem in den letzten Jahren Erntehelfer auf die Obstplantagen gebracht wurden. In rund 400 Arbeitsstunden möbelte das Rallye-Team den Bus auf, überholte den Motor und baute Schlafplätze im Wagen aus. „Besonders am Unterboden war einiges zu tun“, erzählt Häusler. Rechtzeitig zum Start am 18. August war der Wagen startklar und frisch lackiert. „Gabriel Krekels war der Designer bei Fahrzeugausbau“, berichtet Teamchef Häusler.

Teilnahmevoraussetzung Nummer 2: Jedes Team muss mindestens 500 Euro für einen guten Zweck sammeln und spenden. Für die vier jungen Männer war schnell klar: Das Geld geht an die Tettnanger Tafel. „Die können es brauchen“, weiß Daniel Nuber von seinem Vater Klaus Nuber. „Wir sind alle in vielen Vereinen“ erzählt Rallye Teilnehmer Daniel Nuber.

Geld bei der Tafel gut aufgehoben

„Wir haben von der Rallye erzählt und erklärt, dass wir für die Tafel sammeln.“ Da haben die Leute gleich ihren Geldbeutel gezückt“, erinnert sich Claudius Häusler. Weiteres Geld kam im Netz zusammen. Bei Instagram schildern sie, wie sie ihren Rallyebus fit gemacht haben und warben um Spenden für die Tafel. Insgesamt kamen so 2500 Euro zusammen.

Geld, über das sich Klaus Nuber jetzt besonders freut. Denn immer noch versorgt der Tafelladen viele Kriegsvertriebene. Hinzu kommen auch immer mehr Familien, die durch die hohe Inflation nicht mehr allein klarkommen, hat Klaus Nuber beobachtet. 60 bis 80 Menschen warten oft schon bei Öffnung vor dem Tettnanger Tafelladen. „Die Menschenmengen schrecken manche Bedürftige aus der Region ab,“ befürchtet Nuber. „Alte Menschen mit einer zu kleinen Rente oder Alleinerziehende brauchen aber weiter unsere Hilfe“, nennt Nuber nur zwei Beispiele.

Und plötzlich ist auch ein Bär im Gebüsch

Bei der Spendenübergabe erinnern sich Daniel Nuber und Claudius Häusler an viele Erlebnisse während ihrer Rallye in den letzten zwei Augustwochen. „In Rumänien wären wir fast von einem Bären gefressen worden“, erzählen sie. „Wir haben einem Motorradfahrer geholfen, der eine Panne hatte. Auf einmal tauchte ein Bär im Gebüsch auf. Aber als wir ihn fotografieren wollten, stürmte er auf uns zu, und wir mussten schnell in unseren Bus flüchten.“

Die Rallyestrecke führte die vier Bastler in ihrem Bus von Dresden aus nach Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Nord-Mazedonien, Bulgarien, Montenegro, Kroatien, Slowenien. Die Rallye endete in Salzburg. Insgesamt 5268 Kilometer haben sie in 16 Tagen zurückgelegt. „Wir sind teilweise auch 12 oder 14 Stunden gefahren.“

Die Rallyeteilnehmer fuhren durch spektakuläre Landschaften oder mussten eine bestimmte Höhle finden und sich dort als Höhlenmensch verkleiden. Auch ein Bild vor Draculas Schloss findet sich im Roadbook, dem Tagebuch ihrer Reise.

Hilfsbereitschaft, aber auch Erschreckendes

Mit Schrecken erinnern sich die Vier an den Toxic Lake in Rumänien. „Da haben die Leute Giftstoffe vom Kupferabbau einfach in ein Dorf gefüllt und den ganzen Ort geflutet“, erzählt Daniel Nuber. Müllberge an vielen Orten waren leider auch ein bleibender Eindruck von der Reise. „Die Unterschiede zwischen Arm und Reich waren teilweise riesig“, erzählt Häusler.

Unvergesslich ist für die vier aber auch die spontane Hilfsbereitschaft der Menschen, die sie auf der Reise kennengelernt haben. In Albanien brach zum Beispiel ein Radlager des alten Kleinbusses. Ein Monteur in einer winzigen Werkstatt behob den Schaden mit einfachsten Werkzeugen und noch am gleichen Tag. „Und dafür wollte er 25 Euro haben“, erinnert sich Häusler. „Mit unserer Spende für die Tafel können wir die Hilfsbereitschaft jetzt wieder nach Deutschland tragen,“ freut sich Claudius Häusler.