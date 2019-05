Rainer Cilek für 100 Blutspenden gehört

In einer kleinen Feierstunde haben Bürgermeister, Bruno Walter, und der Tettnanger DRK-Vorsitzende Hubertus von Dewitz, langjährige Blutspender geehrt. Eine besondere Auszeichnung gab es für Rainer Cilek. Er spendete bereits 100-mal. Insgesamt haben in der zeit von April 2018 bis März dieses Jahres 1323 Tettnanger Blut gespendet, wie die Stadt mitteilt.

Von insgesamt 51 zu Ehrenden waren bei dem Empfang 15 anwesend. Als Dank erhielten die Blutspenderinnen und Blutspender jeweils eine Ehrennadel und Urkunde sowie ein kleines Präsent überreicht. Im Anschluss wurde mit einem Gläschen Sekt und Häppchen angestoßen.

Die Ehrennadel in Gold für zehn Blutspenden erhielten Andreas Birkle, Sandra Michelberger und Selina Sauter. Die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 25 ging an Franz Baumann, Josef Kesenheimer, Monika Kiechle und Claudia Schlachter. Die Ehrennadel in Gold mit eingravierter „50“ bekamen Gertrud Busche, Zita Fässler, Elke Fink, Brigitta Kölbl und Hedwig Martin. Die Ehrennadel in Gold mit eingravierter Spendenzahl 75 ging an Klara Braig und Jürgen Kubin und die Ehrennadel in Gold mit eingravierter „100“ erhielt Rainer Cilek.