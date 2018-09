Radler fährt freihändig und verletzt sich schwer

Ein freihändig fahrender 18-jähriger Radfahrer verursachte am Montag gegen 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Prinz-Eugen-Straße einen Verkehrsunfall und wurde hierbei schwer verletzt.

Ohne Helm und mit aufgesetzten Kopfhörern prallte der 18-Jährige gegen einen geparkten Ford Transit, dessen Scheibe zu Bruch ging, als der junge Mann mit dem Kopf dagegenstieß.

Mit massiven Gesichtsverletzungen fiel er von seinem Fahrrad und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht werden, teilte die Polizei am Dienstag mit.