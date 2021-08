Radfahrerin in Tettnang bei Unfall leicht verletzt

Eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin hat sich am Dienstagnachmittag verletzt, weil sie in der Seestraße in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Wie die Polizei berichtete wollte ein 18-jähriger Golf-Fahrer von der Dr.-Klein-Straße nach rechts in die Seestraße einfahren. Dabei übersah er die 69-Jährige, die parallel zur Straße auf dem Radweg fuhr und nahm dieser die Vorfahrt. Infolge des Zusammenstoßes sei die E-Bikerin gestützt und habe leichte Verletzungen erlitten, so die Polizei. Der Sachschaden fiel mit jeweils rund 100 Euro gering aus..