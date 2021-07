Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin hat sich am Sonntag gegen 16 Uhr in der Loretostraße ereignet. Ein 85-jähriger Nissan-Lenker kam laut Polizeibericht vom Kreisverkehr und wollte die nach links abknickende Vorfahrtsstraße geradeaus verlassen. Dabei übersah er die in die gleiche Richtung fahrende 72-jährige Radfahrerin, die der Vorfahrtsstraße in die Martin-Luther-Straße folgen wollte.

Die Zweiradfahrerin musste eine Vollbremsung einleiten, kollidierte mit dem Nissan und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Größerer Sachschaden entstand nicht.