Radfahrer wird schwer verletzt

Ein Radfahrer ist am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Iglerberg und Laimnau schwer gestürzt. Der 64 Jahre alte Pedelecfahrer verlor auf der leicht abschüssigen Straße die Kontrolle über sein Rad und fiel. Er zog sich laut Polizeibericht dabei schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Zweirad entstand ein Schaden von rund 500 Euro.