Rachel Fenlon singt und begleitet sich selbst

Fenlon & Fenlon möchte bei ihrem Konzert am Sonntag, 20. März, um 18 Uhr im Neuen Schloss Tettnang Brücken von der Vergangenheit in die Gegenwart bauen.

Zur Blütezeit des romantischen Liedes war es selbstverständlich, sich bei Salon- und Hausmusiken selbst am Klavier zu begleiten, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters Spectrum Kultur. Was sich in der weiteren Entwicklung des Kunstliedes verlor, kam in der populären Musik wieder: Wer als Singer-Songwriter glänzen will, begleitet sich selbst. Mit ihrem ganzheitlichen Zugang wirft die kanadische Sopranistin und Pianistin Rachel Fenlon ein neues Licht auf traditionelles Repertoire. Zu hören gibt es Werke von Debussy, Grieg, Schumann und Messiaen.

Bereits um 17.15 Uhr findet ein Einführungsgespräch mit Gerd Kurat und der Künstlerin statt. Karten gibt es bei der Touristinformation, Telefon 07542 / 51 05 00, an der Abendkasse und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.