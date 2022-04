R.E.D. Gang rocken den Tettnanger Flieger

Die fünf Musiker der R.E.D. Gang spielen am Samstag, 23. April, ab 20.30 Uhr im Flieger in Tettnang.

Nach ihrem inzwischen siebten Studioalbum und einer Vielzahl an Konzerten im In- und Ausland bleiben R.E.D. Gang ihrer Mission treu: Das Publikum mit kompromisslosem Party-Groove begeistern. So kündigt es der Veranstalter in einer Pressemitteilung an. Im eigenen Stil werden Rock-, Blues- und Rock ’n’ Roll- Elemente mit Funk- und Soularrangements angereichert. Die Show der Gang ist geprägt von der markanten Powerstimme des Bandleaders Stephan „Pille“ Leitritz, heißt es weiter. Treibende Gitarrenriffs, groovige Posaunen und scharfe Harp-Attacken treffen auf erdige Drum- und Bassbeats