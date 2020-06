Räte sind verärgert über Verlauf der Verhandlungen

So sah die Entscheidung in Neukirch aus

Der Neukircher Gemeinderat hatte in Sachen Gutachterausschuss Anfang vergangener Woche einstimmig unter Vorbehalt der Genehmigung zugestimmt. Mittlerweile ist der Vertrag unterschrieben. Fragen gab es bei den Räten zu den Kosten, wobei Neukirchs Bürgermeister Reinhold Schnell mit Blick auf die gemeinsame Regelung mit Tettnang zusammenfasste: „Auch wenn man seither zuweilen habe sparen können, wird es nun nicht billiger – aber besser.“ Schnell wies diesbezüglich darauf hin: „Besonders durch die erwartete Novellierung der Grundsteuer bekommen die Gutachten noch mehr Bedeutung und aktuellen Bedarf.“ Eine Kostenverteilung über die tatsächlich anfallenden Kosten ist in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelt. Zwei ehrenamtliche Gutachter sollen für Neukirch tätig werden. Hauptamtsleiter Rüdiger Frank sagte dazu: „Fachkundige Interessenten am Ehrenamt sind willkommen, sich bei uns zu melden.“ (oej)