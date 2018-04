Räte diskutieren über Bestechlichkeit

Wann ein Geschenk an Gemeinderäte Bestechung ist und wann nicht, darüber hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Tettnang in seiner Sitzung am Donnerstag diskutiert. Hintergrund ist, dass der Gemeinderat vor über einem Jahr zu einem Vesper eingeladen wurde, das sich dann als stattliches Abendessen entpuppte.

Daraufhin habe man sich Regeln geben wollen, die festlegen, was erlaubt ist und was nicht. Compliance (Beachtung) nennt sich das im Unternehmensjargon. Der Auftrag zur Erstellung ebendieser Regeln wurde bereits Anfang 2016 an die Verwaltung erteilt – blieb dann aber bis jetzt unbearbeitet. Im Verwaltungsausschuss sollte über die einzelnen Bestandteile diskutiert werden. Doch soweit kam es nicht. Die Regeln sollten hauptsächlich für die Verwaltung gelten, forderte Peter Gaissmaier (Freie Wähler) und sprach auch von einem Fall, als unberechtigterweise Informationen weitergegeben worden seien. Doch Bürgermeister Bruno Walter beschwichtigte: „Das ist alles in den Arbeitsverträgen geregelt.“

Gaissmaier störte sich weiter an dem sehr formalen Schreibstil. Eigentlich, so die Meinung, brauche es nur Paragraf vier. In diesem ist unter anderem aufgeführt, dass Geschenke an die Ratsmitglieder nicht teurer als 30 Euro sein dürfen, Freikarten nicht den Wert von 50 Euro übersteigen dürfen und Dienstreisen genehmigt werden müssen.

Stadt will Vorlage überarbeiten

Spenden für sich selbst darf ein Gemeinderat auch nicht annehmen. Für Diskussion sorgte die Regelung, dass Bewirtungskosten 100 Euro nicht überschreiten sollen. Maria Locher und Bernhard Bentele (beide CDU) fanden 100 Euro zu hoch. „Selbst 50 Euro wurden damals nicht erreicht“, sagte Bentele, der auf die Einladung zum erwähnten Vesper anspielte. Katrin Weber von der Verwaltung sagte, dass die Organisation Transparency International einen Wert von 80 Euro vorschlage und dies bei größeren Abendessen auch durchaus erreicht werden könnte. Die Richtlinie soll nun überarbeitet und dann erneut dem Verwaltungsausschuss vorgelegt werden.