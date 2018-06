Quartett punktet bei Bundeswettbewerb

Vier Nachwuchsmusiker sind für die Musikschule Tettnang kürzlich beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Lübeck aufgetreten und mit „erfreulichen Werungen“ zurückgekehrt, wie die Musikschule mitteilt.

Das Duo Verena Seyboldt (Gesang) und Vinzenz Wolpold (Klavier), betreut von Ina Weissbach, wurde in der Kategorie „Kunstlied“ in ihrer Altersstufe mit 22 von 25 möglichen Punkten und damit einem sehr guten zweiten Preis bewertet. In der Kategorie Schlagzeugensemble erspielte sich das Schlagzeugduo Lars Osswald und Leo Pfender aus der Klasse von Andreas Bucher 21 Punkte und einen 3. Preis. Musikschulleiter Wolfram Lutz ist froh über diesen Erfolg. Er sieht darin auch eine Bestätigung der pädagogischen Arbeit in der Musikschule Tettnang.

Erst kürzlich hatte Lutz dem Verwaltungsausschuss der Stadt Tettnang den Jahresbericht der Musikschule vorgetragen. 2017 war demnach ein ausgesprochen aktives Jahr – nicht zuletzt wegen der ersten eigenen Opernproduktion „Bastian und Bastienne“. Die Einrichtung sei immerhin die größte Schule in Tettnang, sagte Lutz – zumindest gemessen an der Schülerzahl. Die Musikschule unterrichtet an 23 verschiedenen Standorten und im Rahmen von zahlreichen Kooperationen. Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre setzte sich demnach 2017 fort. Auch bei den Finanzen lief es im vergangenen Jahr gut. „Der Planansatz wurde nicht nur eingehalten sondern sogar unterschritten“, sagte Lutz. Er bedankte sich außerdem dafür, dass der Gemeinderat im Januar den Weg frei gemacht hatte, für einen Anbau unter modernen Schallschutzaspekten.

Peter Gaissmaier (Freie Wähler) lobte die Arbeit von Wolfram Lutz: „Wenn man sieht mit wie viel Engagement das gemacht wird, dann muss ich sagen, weiter so.“ Susanne Lund (Grüne) hob die Kooperationen der Musikschule hervor. „Gerade schon im Kindergarten mit dem Sprachförderprogramm lösen wir schon viele Probleme auf angenehme Weise“, sagte sie. Bürgermeister Bruno Walter war erfreut darüber, dass viele Angebote auch außerhalb der Kernstadt angeboten werden.