Qualifizierung für Tagesmutter oder -vater erwerben

Wer als Tagesmutter oder Tagesvater fremde Kinder betreuen möchte, muss zahlreiche Anforderungen erfüllen. Unter anderem müssen vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderung der Kindertagespflege vorhanden sein, erklärt die Volkshochschule Bodenseekreis in einer Pressemitteilung. In Tettnang findet im Sommer ein Vorbereitungskurs über sechs Termine statt.

Die Kenntnisse für Tagesmütter oder -väter werden in Baden-Württemberg im Rahmen einer standardisierten Qualifizierung auf Grundlage des DJI-Curriculums vermittelt. Im Bodenseekreis wird die Qualifizierung in Kooperation von Jugendamt und Volkshochschule (VHS) organisiert und durchgeführt. Im Anschluss an diese Grundqualifizierung im Umfang von 160 Unterrichtseinheiten (UE) sind Tagesmütter und Tagesväter verpflichtet, jährlich an Fortbildungen im Umfang von 15 UE teilzunehmen.

Die Qualifizierung ist verpflichtend und Voraussetzung für die Vermittlung, die Erteilung der notwendigen Pflegeerlaubnis und die Förderung der Kindertagespflege durch das Jugendamt. Die Grundqualifizierung besteht im Bodenseekreis aus einem Vorbereitungskurs mit 30 UE und einem Qualifizierungskurs mit 130 UE.

Der Vorbereitungskurs führt in die Tätigkeit als Tagesmutter oder Tagesvater ein und ist vor der Aufnahme des ersten Tageskindes zu absolvieren. Neben rechtlichen Grundlagen und formalen Rahmenbedingungen der Kindertagespflege werden auch die eigene Motivation und Erwartungen geklärt und die Zusammenarbeit mit den Eltern der betreuten Kinder thematisiert. Am Vorbereitungskurs kann nur teilnehmen, wessen Eignung bereits durch die regional zuständige Vermittlungsstelle für Kindertagespflege positiv überprüft worden ist.

Vorbereitungskurs mit sechs Terminen

In Tettnang wird der Vorbereitungskurs von Sabine Bruckert und Gabriele Schaup-Knaack von der Fachstelle für Kindertagespflege des Jugendamtes Bodenseekreis organisiert. Er besteht aus sechs Terminen: freitags, 2., 9. und 23. Juli, jeweils von 18 bis 21.15 Uhr; sonntags am 27. Juni sowie am 11. und 25. Juli, jeweils von 9 bis 14 Uhr im „Haus Josefine Kramer“, Nebeneingang links, Wilhelmstraße 6. Die Kurs-Nummer lautet CB105924TT-QTP und die Gebühr beträgt 15 Euro für 30 Unterrichtseinheiten. Anmeldeschluss ist zwei Wochen vor Kursbeginn am Sonntag, 13. Juni.