Quad statt Buggy

Beim KInderquadfahren auf dem Realschulgelände am Manzenberg hatten die jungen Teilnehmer eine Mordsfreude. Es ist das zweite Mal, dass der Quad-ATV-Club Schussental innerhalb des Kinderferienprogramms mit seinen vier Kinder-Quads in Tettnang teilnimmt, dieses Mal sogar am Samstag und Sonntag. Beide Tage waren mit jeweils 36 Kindern ab sechs Jahren voll ausgebucht.

Neu angeschafft hat der Verein eine sichere Absperrung, die auch für Firmen, die den Verein unterstützen, als Werbefläche dient. Die Sicherheit der Kinder hat absoluten Vorrang, so Roger und Simone Schnell vom Quad-Club. Sollte ein junger Fahrer oder eine Fahrerin in einen Geschwindigkeitsrausch verfallen, können die Fahrzeuge jederzeit über eine Fernsteuerung vom Personal gestoppt werden. Außerdem sind die Kinder-Quads auf zehn bis 15 Kilometer Geschwindigkeit gedrosselt. „Unter welcher Sportart findet man Quadfahren?“ war eine von zehn schriftlichen Fragen, die von den Kids vor dem Start beantwortet werden musste. Erst dann durfte mit Haube, Helm und etwas Mut unter genauer Anweisung der Aufsichtspersonen Gas gegeben werden. Feingefühl und Konzentration verlangte ein zu bewältigender Hindernis-Parcours. Höhepunkt war ein Geschicklichkeitsfahren, das gemeinsam mit den Antworten auf die zehn theoretischen Fragen bewertet wurde. Zur anschließenden Preisverleihung waren viele Familienangehörige gekommen und die strahlenden und stolzen Kinder erhielten eine Urkunde mit Medaille. Einen Pokal überreichte der Quad-ATV-Club den drei Kindern mit der höchsten Punktzahl

Der Quad-Club Schussental unterstützt auch soziale Projekte, wie beispielweise die „Quadkinder Schussental“. Finanziell schwache Familien und Alleinerziehende bekommen einen schönen gemeinsamen Tag geschenkt. Auch Nikolausbesuche im Kinderkrankenhaus mit beleuchtet vorfahrenden Quads gehören zu diesen Projekten.