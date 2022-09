Publikum entscheidet bei Signatur-Förderpreis mit

Die Literarische Vereinigung Signatur lädt für Dienstag, 11. Oktober, um 19 Uhr, zum zehnten Mal zur Vergabe des literarischen Förderpreises ein. Über die Platzierung der drei in die Endauswahl gelangten Siegertexte zum Thema „und plötzlich war alles anders“ entscheidet das Publikum. Traditionell findet die Veranstaltung in der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eG, Lindauer Straße 6, in Tettnang statt.

Im Mittelpunkt stehen die drei von der Jury ausgewählten Autoren, die an diesem Abend ihre Werke zum ersten Mal der Öffentlichkeit zu Gehör bringen werden. Wer sich als Sieger über den ersten Preis in Höhe von 500 Euro freuen darf, hängt vom Votum des anwesenden Publikums ab, das in geheimer Wahl über die Reihenfolge der Auszeichnungen entscheidet. Wegen des begrenzten Platzangebots bitten die Organisatoren um Anmeldung (keine Sitzplatzreservierung) bis Mittwoch, 5. Oktober, unter Telefon 07542/989500 (Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eG). Der Eintritt ist frei.