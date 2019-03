Publikum besingt bei todernster Ratssitzung seinen „Zunftrat in grün“

In einem zum Bersten vollen Ratssaal im Tettnanger Rathaus ist die todernste Ratssitzung der Narrenzunft Tettnang am Freitagabend vor zahlreichen kostümierten Zuschauern über die Bühne gegangen. „Zunftrat in grün“ - auf die Melodie des Fasnet-Hits „Cordula Grün“ schallte es etliche Male stimmgewaltig durch den Ratssaal. Zunftmeister Michael Pfau gelang es trotz aller Widrigkeiten, der Tagesordnung zu folgen - dazu stand er auch schon mal auf dem Tisch und lies sich mit „Du hast die Socken schön“ feiern“

Inhaltlich war die todernste Ratssitzung durchaus abwechslungsreich, teils aber durchwachsen und drehte sich auch schon mal um Themen wie Alkohol und den Liebesakt. Bei besonders flachen Stellen meldete sich das Publikum dann schnell mit dem traditionellen „Ui-jui-jui-au-au-au“ zu Wort, stimmte spontan ein Lied an oder rief dazwischen.

Dazu gab es ein paar Klassiker: Costa Cordalis (Richard Locher) und Dolly Buster (Hansjörg ‚Hase’ Bär) kamen direkt aus dem Dschungelcamp in Missenhardt und brachten eine kulinarische Fragwürdigkeit mit, die natürlich auch verkostet wurde. Und auch die Montfortperlen schenkten Zunftrat und Publikum ihre Aufmerksamkeit.

Zunftrat Wolli Locher dichtete als Kulturbeauftragter kurzerhand das in die Jahre gekommene Tettnanger Narrenlied um. Als sich dieser Punkt etwas in die Länge zog, rief Michael Pfau seinem gut gelaunten Publikum zu: „Keiner verlässt den Saal.“ Als die Zunfträte Florian Rosczyk und Marc Müller den Versammelten die Datenschutzgrundverordnung näherbringen wollten, quittierte Elke Sorg das im Publikum irgendwann mit einem lautem Schnarchen.

Zunftrat Michael Gürgen sprach als Vertreter des Bauamts davon, wie man den Manzenberg umgestalten könne. In der Stadthalle müsse man nur den Boden rausreißen, um einen Indoorspielplatz daraus zu machen. Eine goldene Stadthalle verlieh der Jungzunftrat der stellvertretenden Bürgermeisterin Sylvia Zwisler.

Und Ugu alias Udo Kienzle erntete zum Abschluss Lacher, als sie klarmachte, dass sie bei der Kommunalwahl in den Gemeinderat einziehen wolle: Denn wenn sie dann gewählt sei, wolle sie im Bürgermeisterzimmer nachschauen, was so unter den Teppich gekehrt worden sei.