PSK-Meistertitel für Voltigiererinnen

Wie in den vergangenen Jahren hat sich die M**Gruppe mit Trainerin Martina Fröhlich und dem Pferd „Philip“ an der Longe souverän den Meistertitel bei den Pferdesportkreismeisterschaften im Voltigieren in Herbertingen.

In der Pflicht zeigte die Gruppe eine solide Leistung ohne größere Fehler. In der anschließenden Kür lief „Philip“ wie immer sehr gelassen und zuverlässig seine Runden lief. Der Lohn war der Sieg bei den M-Gruppen und damit der Titelgewinn. Als besondere Auszeichnung erhielt Selina Schröder einen Preis für die beste Pflicht und den 19-jährigen „Philip“ für das beste Pferd der Prüfung.

Am gleichen Tag präsentierte Schröder in der Pferdeeignungsprüfung das junge Pferd „Socarron“. Es machte seine Sache hervorragend und wurde mit einer guten Note belohnt.

Im Einzel gingen Celine Fröhlich und Coralie Sauter ins Rennen. Celine zeigte eine gute Pflicht und eine schöne Kür und erreichte bei den M-Einzelvoltigierer Platz sechs. Für die PSK-Meisterschaft bedeutete das den vierten Platz. Coralie voltigierte sehr sauber und souverän, mit ihrer guten Pflicht und der auf den Punkt gebrachten Kür siegte sie als jüngste Teilnehmerin in dem Starterfeld der M-Einzelvoltigierer. Bei der PSK-Meisterschaft bedeutete das für sie der zweite Platz.