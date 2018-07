Profi Freestyler zeigt im Ried seine Kunststücke

Auch wer nicht am Ecko-Camp des TSV Tettnang teilnehmen kann, soll am Freitag, 27. Juli, etwas von einem besonderen Gast haben, den sich der TSV Tettnang eingeladen hat. Profi Freestyler Patrick Bäurer besucht dann das Trainingscamp auf dem Gelände im Ried und wird schon zu dessen Eröffnung sein Talent unter Beweis stellen. Seinen ersten Auftritt hatte er damals 17-jährig anno 2011. Mittlerweile war er in Deutschland, Österreich, Kanada und der Schweiz in mehr als 300 Shows mit seinen Kunststücken zu bewundern.

In Tettnang wird der junge Ballkünstler, der auch im Fernsehen (unter anderem 2013 im „Aktuellen Sportstudio“) schon seine Visitenkarte abgab, sich den Tag über Zeit nehmen und jede Trainingsgruppe in die Geheimnisse des Fußball Freestyle einweihen.

Zum Abschluss des Tages – etwa ab 16 Uhr – wird Patrick Bäurer mit den Gruppen nochmals auftreten. Dazu sind alle Interessierten eingeladen.