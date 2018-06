Prinz-Eugen-Straße: Auto erfasst Neunjährige

Mit schweren Verletzungen ist eine neunjährige Radfahrerin am Donnerstag gegen 14 Uhr nach einem Unfall in der Prinz-Eugen-Straße von Rettungssanitätern zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Eine 55-jährige Autofahrerin war im Ortsteil Bürgermoos in Richtung Eriskirch unterwegs, als in gleicher Richtung das Kind mit seinem Fahrrad den Gehweg befuhr. Nach Angaben der Autofahrerin fuhr das Kind unvermittelt auf den dortigen Fußgängerüberweg, um die Straße zu queren. Das Mädchen wurde frontal vom Auto erfasst und auf die Straße geschleudert. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Am Auto und am Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3000 Euro.