Premiere im Regen: Neue Stadtführung erklärt auch Größe des Tettnanger Schlosses

Termine in diesem Jahr sind jeweils sonntags um 15.30 Uhr am 10. April, 29. Mai, 26. Juni, 31. Juli, 28. August sowie am 30. Oktober. Hinzu kommt eine Führung am Montag, 3. Oktober. Die Teilnahme kostet sieben Euro pro Person, ermäßigt 3,50 Euro. Zusätzlich sind nach Absprache auch gesonderte Gruppenführungen ab 90 Euro möglich.

Weitere Informationen gibt es in der Tourist Information unter der Telefonnummer 07542 / 51 05 00, per E-Mail tourist-info@tettnang.de oder im Internet unter www.tettnang.de/fuehrungen