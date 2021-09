Preisgekröntes AOI Trio gastiert bei den Schlosskonzerten in Tettnang

Das Spectrum Kultur veranstaltet am Sonntag, 3. Oktober, um 18 Uhr im Rittersaal im Neuen Schloss Tettnang das nächste Internationale Schlosskonzert, diesmal ist das AOI Trio zu Gast. Auch dieses Konzert musste aufgrund der Pandemie bereits mehrfach verschoben werden, kann nun aber stattfinden. Auf dem Programm stehen drei Perlen der Literatur für Klaviertrio: Ludwig van Beethovens „Geistertrio“ op. 70/1, Maurice Ravels einzigem Werk für diese Besetzung und Felix Mendelssohn Bartholdys Trio in c-Moll, op. 66. „Freuen Sie sich auf ein Programm, das mystisch beginnt, die Sturmglocke läuten lässt und nach einigen dramatischen Szenen schließlich strahlend enden wird“, kündigt das Kulturamt in einer Pressemitteilung an.

Das AOI Trio wurde 2016 von Kosuke Akimoto (Piano), Kyoko Ogawa (Violine) und Yu Ito (Cello) in Japan gegründet. Die drei Musiker lernten sich während ihres Studiums an der Tokyo University of the Arts und der Suntory Hall Chamber Music Academy kennen. Der Name AOI ist von den Initialen der Namen der Mitglieder abgeleitet. 2018 gewann das AOI Trio beim internationalen Musikwettbewerb der ARD den 1. Preis im Fach Klaviertrio. Jurymitglied Stefan Mendl kommentierte die Entscheidung so: „Das ist das beste Trio, das ich in meinem ganzen Leben gehört habe.“

Vor dem Konzert findet im Südecksaal um 17.15 Uhr eine Programmeinführung mit Gerd Kurat statt. Es gelten die aktuellen 3G-Regelungen, ein entsprechender Nachweis ist mitzubringen. Es gilt zudem die Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske während der gesamten Veranstaltung.