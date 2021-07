Präventionsprojekt belohnt das Nichtrauchen

Eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zeigt laut einer Mitteilung der AOK, dass das Rauchen bei Jugendlichen immer unbeliebter wird: Haben 2001 28 Prozent der Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren geraucht, waren es 2019 nur noch 5,6 Prozent. Das macht die Wirksamkeit und Wichtigkeit von Präventionsmaßnahmen deutlich. „Eine frühe Prävention, die bereits in den weiterführenden Schulen ansetzt, ist besonders wichtig, da Jugendliche in diesem Alter oft mit dem Rauchen beginnen“, so Roland Beierl, Geschäftsführer der AOK – Die Gesundheitskasse Bodensee-Oberschwaben.

Das Präventionsprojekt „Be smart – don´t start“ hat das Ziel, über die gesundheitsschädliche Wirkung des Rauchens aufzuklären und zu verhindern, dass Schülerinnen und Schüler mit dem Rauchen anfangen. Klassen, die es schaffen, ein Schuljahr lang nicht zu rauchen, erhalten als Belohnung ein Zertifikat und haben die Chance auf Gewinne.

Im Schuljahr 2020/2021 hat auch die Klasse 8c der Gemeinschaftsschule Manzenberg in Tettnang „Nein“ zu Zigaretten, E-Zigaretten, Shishas und E-Shishas gesagt. Die Schülerinnen und Schüler haben bereits zum zweiten Mal am Wettbewerb teilgenommen und 300 Euro für die Klassenkasse gewonnen. Den Preis möchte die Klasse für einen gemeinsamen Ausflug in den Skyline-Park verwenden.

Das Projekt „Be smart – don´t start“ wird wissenschaftlich vom „IFT-NORD Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung“ begleitet und unter anderem von der Deutschen Krebshilfe, der BZgA und der AOK – Die Gesundheitskasse unterstützt. Im kommenden Jahr findet der Wettbewerb bereits zum 25. Mal statt.

Weitere Informationen unter www.besmart.info/