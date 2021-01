Prävention goes digital

Das Polizeipräsidium (PP) Ravensburg steht auch in Zeiten der pandemischen Einschränkungen allen Bürgerinnen und Bürgern sowie speziell auch Schülerinnen und Schülern mit seinen polizeilichen Präventionsangeboten zur Verfügung – frei nach dem Motto: „Wir gehen dahin, wo die Menschen sind – notfalls auch auf alternativen Wegen". Da die umfangreichen coronabedingten Restriktionen derzeit die kostenfreien Vorträge vor Publikum nicht zulassen, bieten die Polizeibeamten jetzt eine Reihe unterschiedlicher Präventionsprogramme in digitaler Form an.

Für alle Schülerinnen und Schüler aus den Sekundarstufen der Schulen in den Landkreisen Ravensburg und Bodenseekreis werden folgende Themen angeboten:

Mediensicherheit (Smartphone und Co.)

Herausforderung Gewalt/Zivilcourage

Alkohol- und Drogenprävention

Sicher.Unterwegs. – Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum

Schütze Dein Bestes – die Radhelmkampagne

No Game Junge Fahrer – Prävention der Hauptunfallgefahren

Auch Seniorinnen und Senioren hat das PP Ravensburg im Blick. Für diese Zielgruppe bietet das Programm die Kampagne „Vorsicht Abzocke! – Prävention von Anrufstraftaten, Enkeltrick, falscher Polizeibeamter und Co“.

Aus der Verkehrsunfallprävention sind außerdem Informationsveranstaltungen zu „Neuerungen im Straßenverkehr“ und zu Themen der Radfahrsicherheit „Unterwegs mit Pedelec und E-Bike“ im Programm. Und auch unter dem Motto „Einbruchsschutz wirkt!“ ist die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle für Interessierte da.