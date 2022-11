Powerflowers bringen die 70er in den Flieger

Die Band Powerflowers spielt am Samstag, 12. November, ab 20.30 Uhr im Flieger in Tettnang. Sie spielt Rock-, Pop- und Soulcovers aus den 70er-Jahren bis heute. Das Repertoire umfasst Interpreten wie Lenny Kravitz, Tina Turner, Mothers Finest, James Brown, Led Zeppelin, Justin Timberlake und viele mehr. Die sechsköpfige Band hat vorrangig zum Ziel dem Publikum und sich selbst Spaß zu machen. Mit Gitarre, Bass, Keys, Drums und Percussion heizen die versierten Musiker durch verschiedene Genres und Jahrzehnte. Das alles abgerundet mit dem rockigen Gesang des Keyboarders und der rauchigen Stimme von Sängerin Ilona. Das geht ins Ohr und von dort direkt in die Beine, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.