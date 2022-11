Post kämpft immer noch mit Briefzustellung in Tettnang und Meckenbeuren

Immer noch bleiben manche Briefkästen in und um Tettnang und Meckenbeuren tageweise leer. Die Post bestätigt, dass es hier auch weiterhin Probleme gibt. „Grund sind in erster Linie deutlich höhere Personalausfälle aufgrund kurzfristiger Erkrankungen“, äußert Post-Sprecher Dieter Nawrath auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Allerdings sei es ein erneuter Engpass, dieser habe nicht die ganze Zeit bestanden. Auch im Sommer hatte es bereits Beschwerden gegeben.

In der Gesamtregion gebe es keine größeren Zustellverzögerungen, äußert sich Nawrath weiter. Komme es allerdings dazu, wende das Unternehmen das sogenannte „Corona-Notfallkonzept“ an. Damit will das Unternehmen nach eigener Aussage Zustellausfälle über mehrere Tage vermeiden. Ziel ist in diesem Fall, dass statt an jedem Tag im Zweitagesrhythmus Briefe zugestellt würden.

Beschwerden bei Netzagentur nehmen zu

Normalisiere sich die Lage wieder, werde auch wieder werktäglich an alle Haushalte zugestellt. Im Schnitt komme es werktags nur in hundert von 50 000 Zustellbezirken in ganz Deutschland dazu, dass die Briefzustellung ausfalle, äußert sich das Unternehmen selbst.

Wie die Presseagentur dpa am Wochenende verkündet hatte, hat sich die Zahl der Beschwerden über verspätete oder verlorene Briefe bei der Bundesnetzagentur in diesem Jahr verdoppelt. Waren es 2021 noch 15 000 Beschwerden, liegen diese im bisherigen Jahresverlauf bereits bei mehr als 30 000. Auch in diesem Kontext äußerte das Unternehmen bereits, dass es sich um lokale Probleme handle und nicht um ein flächendeckendes.

Forderung des Konzerns: Fristen verlängern

Grundsätzlich fordert die Deutsche Post AG eine Veränderung bei der rechtlichen Verpflichtung, mehr als 80 Prozent der Briefe verlässlich am nächsten Tag zustellen zu müssen. Derzeit kommen laut Unternehmen rund 83 bis 84 Prozent der Briefe am Folgetag an. Konzernchef Frank Appel hatte sich am Dienstag dahingehend geäußert, dass die Vorgabe angesichts der zunehmenden Digitalisierung nicht mehr zeitgemäß sei. Auch steige die Zahl der Pakete, während die Zahl der Briefe sinke.

Auch Tettnanger Amtsblatt betroffen

Neben der reinen Postzustellung betrifft dies übrigens in Tettnang auch die Zustellung des Tettnanger Amtsblatts. Hier gab es in Sitzungen kommunalpolitischer Gremien wie Ausschüssen oder dem Gemeinderat kritische Äußerungen und Rückfragen, da die „Stadtnachrichten“ teils gar nicht oder nur unzuverlässig zugestellt worden waren.

Verantwortlich für den Inhalt ist bei dem Tettnanger Amtsblatt der Bürgermeister oder sein Stellvertreter. Für Anzeigen, Verlag und Vertrieb ist die Schwäbische Zeitung Tettnang GmbH & Co. KG zuständig. Den Auftrag, das Amtsblatt zu verteilen, hat die Deutsche Post AG.

Suche nach neuen Mitarbeitern

Allgemein sei das Unternehmen auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Derzeit würden 3000 neue Mitarbeitende pro Monat eingestellt, äußert Nawrath. Zugleich seien seit Juli 10 000 Entfristungen vorgenommen worden. Er verweist aber auch auf die „überaus angespannte Lage am Arbeitsmarkt, die das Gewinnen von notwendigen Arbeits- und Aushilfskräften herausfordernd“ mache.

Ärger über verspätete, wichtige Dokumente

Berichte wie etwa im Schäferhof, in denen im Sommer teils nur einmal pro Woche Post zugestellt worden war, hatte Nawrath als Einzelfälle dargestellt. In der aktuellen Anfrage gab er keine Auskunft zu Anfragen von Leserinnen und Lesern, die äußern, dass sie bereits seit dem Frühjahr nur einmal pro Woche Post zugestellt bekommen.

Schon im September hatte Nawrath mit dem Verweis aufs Corona-Notfalkonzept geäußert: „Verzögerungen sollten maximal einen Tag betragen.“ Zahlreiche Tettnangerinnen und Tettnanger hatten sich verärgert gezeigt, weil in einigen Haushalten wichtige Briefe teils mit tagelanger Verzögerung eingegangen waren, darunter auch Rechnungen oder andere, wichtige, zeitkritische Dokumente.