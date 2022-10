Positiver Saisonstart für den TTC Tettnang

Die erste Herrenmannschaft des TTC-74 Tettnang ist sehr gut in die neue Spielzeit gekommen. Das Team spielt in der Saison 2022/2023 in der Tischtennis-Kreisliga A und steht dort nach drei Partien auf dem zweiten Rang. Zwar gab es am vergangenen Samstag die erste Niederlage (7:9 bei den TTF Altshausen III), doch die beiden vorherigen Spiele entschieden die Tettnanger für sich.

Nächstes Heimspiel gegen Oberteuringen

Unter anderem gewann der TTC das bislang einzige Heimspiel. In eigener Halle gestaltete Tettnang das zweite Saisonspiel gegen die SG Aulendorf IV erfolgreich. Bärenstark spielte Stefan Wagner auf. Er und Philipp Junginger siegten im Doppel mit 3:0. Außerdem beendete Wagner auch seine Einzel mit einem Sieg: Gegen Günther Kugler gab es ein 3:0 und Sören Laichinger bezwang er in vier Sätzen. Trotzdem wurde es am Ende noch einmal eng, aber Stefan Merath und Markus Schmidt tüteten den 9:6-Heimsieg ein. Es war der zweite Erfolg in Serie, nachdem der TTC zum Saisonauftakt mit 9:2 beim TTV Wolpertswende gewann. Die nächste Partie bestreiten die Tettnanger am kommenden Samstag zu Hause in der Turnhalle der Ludwig-Uhland-Schule an der Weinstraße. Gegner ist der SV Oberteuringen und Spielbeginn um 16 Uhr.

Im Einsatz am Samstag ist auch die zweite Herrenmannschaft des TTC Tettnang. Allerdings auswärts – der Tabellenletzte der Kreisliga B gastiert nach zwei Niederlagen zum Saisonstart um 18 Uhr bei der TSG Ailingen II.

Auf dem letzten Tabellenplatz steht zurzeit auch die dritte Mannschaft in der Kreisklasse. Beide bisherigen Partien – 4:7 beim TSV Fischbach und 1:7 beim SC Markdorf II – gingen verloren.

Einen gelungenen Saisonstart hatte die erste Jungenmannschaft in der Kreisliga A. In Kluftern und Altshausen gewann der TTC jeweils mit 7:3. Zum Einsatz kamen Joshua Beck, Jakob Mosch, Joel Marschall, Jannis Eisele und Peter Krapf.