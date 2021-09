Positiver Rückblick bei der Landjugend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Generalversammlung der Landjugend Tettnang konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt Anfang des Jahres stattfinden und wurde daher nun nachgeholt. Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen konnte positiv auf das vergangene Jahr zurückgeblickt werden.

Da sowohl die Osterparty als auch der Nikolaustanz nicht stattfinden konnten, organisierte der Verein alternativ eine Fahrzeugdisco, zu der man mit dem Fahrzeug seiner Wahl kommen durfte. Egal ob mit Auto oder Traktor – sogar Anhänger mit bis zu 20 Personen waren erlaubt. Der Verein konnte auf ein gelungenes Fest zurückblicken.

Ab dem Sommer konnten wieder vereinzelt Gruppenabende stattfinden, diese wurden abwechslungsreich und kreativ gestaltet.

Am Tag der Versammlung stellte Schriftführerin Heidi Haas einen kurzen Rückblick über das vergangene Jahr vor. Nachdem auch Kassiererin Teresa Auer ihren Bericht, der ebenfalls positiv ausfiel, erläutert hatte, wurde die gesamte Vorstandschaft einstimmig entlastet und anschließend neu gewählt.

1. Vorstand Thomas Burkhart wurde in seinem Amt bestätigt. Sebastian Diemer gab das Amt des 2. Vorstands an Silas Hegele ab. Karin Häfele verabschiedete sich nach langjährigem Engagement aus der Vorstandschaft und gab ihr Amt als 1. Vorständin an Heidi Haas ab, Sarah Hellmann wurde als 2. Vorständin wiedergewählt. Teresa Auer bleibt für ein weiteres Jahr Kassiererin, das Amt der Schriftführerin wurde an Emma Knobloch übergeben. Elisa Hinderer wurde als Fotowart gewählt. Das Amt des Medienwarts wurde an Leonie Heine übergeben und Nachfolger von Getränkewart Jakob Kiechle ist Thomas Wagner. Als Beisitzer wurde Jonas Heine gewählt.

Nach den Wahlen gab es einen kurzen Überblick über das restliche Landjugendjahr 2021. Sofern es die Coronalage zulässt, soll im November ein Hütten-Wochenende stattfinden. Außerdem sollen die Gruppenabende weitergeführt werden. Ganz besonders hat sich die Landjugend an diesem Tag über neun neu eingetretene Mitglieder gefreut. Somit zählt der Verein aktuell stolze 69 aktive Mitglieder. Neue Gesichter sind an den Gruppenabenden jeden Dienstag natürlich herzlich willkommen.