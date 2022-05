Porcón und Tettnang feiern 30 Jahre Partnerschaft

Am Sonntag, 22. Mai, gibt es um 10 Uhr einen Festgottesdienst in St. Gallus mit der „Misa da Solidaridad“ von Thomas Gabriel unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Georg Grass. Anschließend ist Stehempfang.

Am Dienstag, 24. Mai, berichten dann die beiden Gäste aus Peru beim Gemeindeabend ab 19.30 Uhr über den Umgang mit der Pandemie in Peru und die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort. Franziska Wieder war Ende 2019 vor Ort – sie erzählt an dem Abend auch noch vom Freiwilligendienst, den sie dort geleistet hat.