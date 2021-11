Popp Deluxe spielt Tanzmusik im Flieger Tettnang

Die Band Popp Deluxe spielt am Samstag, 13. November, im Flieger in Tettnang ab 20.30 Uhr. Die Veranstalter versprechen Soul, Pop, Disco, Latin und Funk – 100-prozentige Tanzmusik von professionellen Musikern mit Leidenschaft. „Eine virtuose Band, die keine musikalischen Tabus kennt, eine Stimme, die zwischen gefühlvoller Sanftheit und Rockröhre mühelos hin- und herpendelt und eine geballte Ladung Groove“, heißt es in der Ankündigung. Es handelt sich um eine 2G-Veranstaltung.