Polizisten beleidigt und bedroht

Ein 30-Jähriger hat in der Nacht auf Montag kurz vor Mitternacht in der Schlossstraße in Tettnang Polizisten beleidigt und angegriffen. Er muss sich nun wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten, teilt die Polizei mit.

Drei Streifenwagenbesatzungen waren im Einsatz, nachdem durch Zeugen lautes Geschrei mitgeteilt worden war. Im Verlauf einer Personenüberprüfung fuhr der bis dahin unbeteiligte 30-Jährige als Beifahrer in einem Auto an zwei Beamten vorbei und zeigte ihnen den ausgestreckten Mittelfinger. Als die Polizisten das Auto daraufhin kontrollieren wollten, fing der Mann unmittelbar an, wüste Beleidigungen auszusprechen. Nach einer Aufforderung, sich auszuweisen, stieg er aus dem Wagen aus, ging mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu und bedrohte sie mit dem Tode. Diese setzten Pfefferspray ein und legten dem Mann Handschellen an. Er wurde mit aufs Revier genommen und konnte, nachdem er sich beruhigt hatte, wieder gehen. Ein 29-Jähriger störte die polizeilichen Maßnahmen, erhielt einen Platzverweis, missachtete diesen und wurde ebenfalls mit aufs Revier genommen. Er erhält einen Gebührenbescheid über die notwendig gewordenen Maßnahmen.