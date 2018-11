Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht mehrere Autofahrer, die am vergangenen Samstag gegen 15.45 Uhr auf der B 467 zwischen Tettnang und Kressbronn und weiter auf der L 334 unterwegs waren und von einem silbernen BMW-Mini zum Bremsen oder Ausweichen genötigt wurden. Laut einem Zeugen befuhr eine 40-jährige Frau mit ihrem Mini die Bundesstraße und anschließend die Landesstraße in Schlangenlinien. Ein hinter dem Mini fahrender Autofahrer versuchte die anderen Verkehrsteilnehmer durch Lichthupe zu warnen. In der Hauptstraße in Kressbronn schließlich kam die 40-Jährige vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in eine Apfelplantage und beschädigte dort mehrere Apfelbäume und Holzpfosten. Durch einen Notarzt wurde die Frau vor Ort ärztlich versorgt.