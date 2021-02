Polizei sucht Unfallzeugen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Tettnanger Straße/Seestraße, Höhe Bürgermoos, ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, kam es in Fahrtrichtung Tettnang zwischen einem Audi A3 und einem Renault zu einer Kollision. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro beziffert. Da nun beide Unfallbeteiligten abweichende Angaben zum Unfallhergang machen, bittet die Polizei Friedrichshafen Personen, die den Unfall beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen.