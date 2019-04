Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker angerichtet, der in der Zeit zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, einen in der Hofrat-Moll-Straße geparkten grauen VW Golf anfuhr und hierbei beschädigte. Nachdem der Unbekannte Unfallflucht beging, bittet der Polizeiposten Tettnang um Mithilfe.