Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Die Polizei hat am Samstag in der Frühe einen Autofahrer gestoppt, der zu viel Alkohol getrunken hatte. Der 35-Jährige war gegen 3 Uhr in Tettnang auf der Lindauer Straße unterwegs, als er kontrolliert wurde.

Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten „erheblichen Atemalkohol“ fest, wie es im Polizeibericht heißt. Der anschließende Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung. Mit umgerechnet rund 1,2 Promille hatte der Mann deutlich zu viel getrunken.

Der 35-Jährige musste eine Blutentnahme über ich ergehen lassen. Außerdem untersagen die Polizisten ihm die Weiterfahrt. Er muss mit dem Entzug des Führerscheins rechnen.